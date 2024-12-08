В Киеве полиция задержала участников потасовки на ЛГБТ мероприятии

В Киеве 8 декабря в Шевченковском районе столицы прошло образовательное мероприятие о ЛГБТ культуре. Однако на него также пришла противоположно настроенная молодежь, из-за чего возникла потасовка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный веб-портал Национальной полиции в Киеве.

Как утверждается, молодые люди устроили потасовку с сотрудниками полиции, которые обеспечивали охрану публичного порядка. Но правоохранители прекратили правонарушение.

Девять наиболее активных участников, среди которых трое несовершеннолетних, были задержаны и доставлены в Шевченковское управление полиции.

По состоянию на сегодняшний день в отношении них уже составлены административные протоколы за совершение мелкого хулиганства и злостное неповиновение законному требованию полицейского. Кроме того, правоохранители провели разъяснительные работы с родителями несовершеннолетних.

"По факту указанного происшествия следователи возбудили уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы", - говорится в сообщении.