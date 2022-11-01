В Киеве вне графика начали отключать электричество: что известно

Во вторник, 1 ноября, в Киеве вне графика отключили электроэнергию в части города. Это касается Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ДТЭК.
"Друзья, в связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой оставшейся в работе линии, мы вынуждены применить экстренное отключение", - говорится в сообщении.
Эти отключения касаются Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки во время ремонта. Ремонт необходим для повышения надежности электроснабжения киевлян и жителей области.
"Ориентировочное время выполнения работ и отключения - до конца дня. Подчеркиваем - это экстренное отключение, поэтому происходит вне графика" - добавили в ДТЭК.
Напомним, что ранее киевлян предупредили о возможных временных отключениях света.
Также вчера появился график отключений света для Киева. В течение дня жители Киева могут находиться без света до 12 часов.
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