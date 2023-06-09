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В Киеве начали тестировать систему автоматического открытия хранилищ

Фото: в Киеве начали тестировать систему автоматического открытия хранилищ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Киевские городские власти планируют оснастить большинство столичных укрытий системой автоматического открывания дверей. Кроме того, разместить в разных районах столицы дополнительные модульные железобетонные укрытия быстрого развертывания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы КГГА Петра Пантелеева.

"Городская власть работает над оснащением существующих сооружений гражданской защиты автоматизированной системой доступа. Такие кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе. И дальше введем их по всему городу. Такой системой на сегодняшний день можно оснастить около 3 тысяч убежищ и укрытий", - отметил Пантелеев.

Также городские власти планируют приобрести и установить в качестве дополнительных около двух сотен модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.

"Использование врагом баллистического оружия побуждает нас создавать дополнительные укрытия в оперативной доступности для людей, прежде всего, в спальных районах города. Также мы проведем внеплановую инвентаризацию существующих подвальных и цокольных помещений, чтобы ими, где это технически возможно, дополнить фонд защитных сооружений. Вчера депутаты на сессии приняли решение о том, что на ремонт и обустройство укрытий в этом году дополнительно направят 750 млн грн", - отметил заместитель Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на сессии Киевсовета 8 июня было проголосовано решение о возможности изъятия помещений с укрытиями у частных владельцев в случае недопуска жителей или из-за их ненадлежащего состояния.

Также Киевсовет обратился к центральным властям о введении уголовной ответственности за недопуск людей к укрытиям.

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Киев