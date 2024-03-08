В Киеве избили журналиста: полиция открыла дело

По предварительным данным, представители медиа получили информацию о том, что в одном из офисных помещений, вероятно, действует незаконный call-центр.

Журналисты прибыли по указанному адресу, где во время общения с лицами, находившимися в офисе, возник конфликт. В результате один из представителей СМИ получил телесные повреждения.

По факту избиения журналиста начато уголовное производство. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении журналиста.

Сейчас полицейские устанавливают всех участников и детальные обстоятельства происшествия.

Напомним, осенью 2022 года мы сообщали, что украинского журналиста Михаила Ткача сбила машина на пешеходном переходе. Он не считает, что наезд произошел из-за его профессиональной деятельности, но есть некоторые удивительные нюансы.

Кроме того, мы сообщали, что в прошлом году правоохранители открыли уголовное производство после обнаружения публикации о препятствовании журналистской деятельности.

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