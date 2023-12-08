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В Киеве на полгода закроют 6 станций метро: в чем причина

Фото: в Киеве на полгода закроют 6 станций метро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 9 декабря, движение поездов между станциями метро "Демеевская" и "Теремки" закроют на время ремонта перегонного тоннеля. Ограничения продлятся в течение полугода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

Движение поездов Оболонско-Теремковской линии метро будет происходить между станциями "Героев Днепра" и "Лыбедская". Движение поездов между "Лыбедской" и "Демеевской" будет полностью остановлено до завершения работ. 

В то же время станции метро "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки" - продолжат круглосуточную работу в режиме укрытия.

В чем причина закрытия

Как пояснили в Киевском метрополитене, остановка движения поездов на вышеупомянутом участке линии метро, является вынужденным шагом во избежание в дальнейшем внештатной ситуации. 

Фото: в Киеве на полгода закроют 6 станций метро (Виталий Носач, РБК-Украина)

"Так, из-за неравномерных процессов разуплотнения, виброползучести вокруг грунтового массива и нагрузки на туннельную оправу появился риск потери устойчивости туннельных сооружений", - пишет КГГА. 

Перегонные тоннели между станциями "Демеевская" и Лыбедская" сооружались в пойме реки Лыбедь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных горно-геологических условиях. 

"По предварительным расчетам, восстановительные работы продлятся около 6 месяцев и будут проводиться на поверхности земли. За это время специалисты планируют провести необходимые обследования, исследования и инженерные изыскания, с определением причин возникновения чрезвычайной ситуации и выполнить неотложные меры по стабилизации конструкций и соответствующие восстановительные работы", - добавляет пресс-служба.

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