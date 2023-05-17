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В Киеве проверят все укрытия и бомбоубежища: в чем причина

Фото: в Киеве проверят все укрытия и бомбоубежища (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Жители Киева пожаловались на закрытые укрытия во время последней ракетной атаки. Власти столицы заявили, что проверят все бомбоубежища.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

По словам начальника КГВА Сергея Попко, после последней вражеской атаки киевляне пожаловались, что некоторые укрытия были закрыты. Нарушения были зафиксированы практически во всех районах столицы.

В связи с этим на заседании Совета обороны столицы решили проверить все укрытия и бомбоубежища. Этим будут заниматься полиция, Муниципальная варта и чиновники районных администраций.

"В кратчайшие сроки все укрытия города Киева должны быть проинспектированы, зафиксированы все объекты, к которым у гражданского населения нет доступа, а балансодержатели немедленно обеспечат беспрепятственный доступ к защитным сооружениям гражданской защиты", - отметил Попко.

Напомним, 16 мая Россия массированно атаковала Киев ракетами разных типов и беспилотниками.

По словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, было выпущено 18 ракет, и все они были сбиты. Среди сбитых ракет были также аэробаллистические "Кинжалы".

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Киев