В Киеве проверят все укрытия и бомбоубежища: в чем причина

По словам начальника КГВА Сергея Попко, после последней вражеской атаки киевляне пожаловались, что некоторые укрытия были закрыты. Нарушения были зафиксированы практически во всех районах столицы.

В связи с этим на заседании Совета обороны столицы решили проверить все укрытия и бомбоубежища. Этим будут заниматься полиция, Муниципальная варта и чиновники районных администраций.

"В кратчайшие сроки все укрытия города Киева должны быть проинспектированы, зафиксированы все объекты, к которым у гражданского населения нет доступа, а балансодержатели немедленно обеспечат беспрепятственный доступ к защитным сооружениям гражданской защиты", - отметил Попко.

Напомним, 16 мая Россия массированно атаковала Киев ракетами разных типов и беспилотниками.

По словам главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, было выпущено 18 ракет, и все они были сбиты. Среди сбитых ракет были также аэробаллистические "Кинжалы".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.