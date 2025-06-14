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В Киеве перекрыли две дороги и закрыта станция метро: где действуют ограничения

Фото: Ограничили движение на улице Чикаленко и Хмельницкого в Киеве (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В субботу, 14 июня, в центре Киева действуют временные ограничения движения транспорта и изменения в работе метро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева и КГГА.

Причина - проведение официальных мероприятий.

Что перекрыто:

  • ул. Богдана Хмельницкого (от Крещатика до Терещенковской);
  • ул. Евгения Чикаленко (от бульвара Тараса Шевченко до Прорезной).

Возможны ограничения:

  • улица Крещатик;
  • бульвар Тараса Шевченко;
  • улица Владимирская;
  • улица Михайловская;
  • улица Прорезная;
  • Владимирский проезд.

Водителей призывают заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути, чтобы избежать пробок.

Метро

Станция "Театральная" временно закрыта на вход и выход. Поезда курсируют мимо станции без остановки. Также не работает пересадка на станцию "Золотые ворота".

В КГГА обещают сообщить отдельно о возобновлении работы станций.

Напомним, с 21 мая по 15 июля продолжается поэтапный ремонт на улице Виктора Некрасова. Дорогу на этих участках полностью не перекрывали, однако движение ограничено.

РБК-Украина также рассказывало, что в столице с 5 апреля 2025 года до апреля 2026 года полностью перекрыта часть проспекта Европейского Союза.

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КиевМетроОграничение движения