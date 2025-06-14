В Киеве перекрыли две дороги и закрыта станция метро: где действуют ограничения

Напомним, с 21 мая по 15 июля продолжается поэтапный ремонт на улице Виктора Некрасова. Дорогу на этих участках полностью не перекрывали, однако движение ограничено.

РБК-Украина также рассказывало, что в столице с 5 апреля 2025 года до апреля 2026 года полностью перекрыта часть проспекта Европейского Союза.

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