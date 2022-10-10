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В Киеве озвучили масштабы разрушений после утренних обстрелов

Фото: в Киеве озвучили масштабы разрушений после утренних обстрелов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В результате массированных утренних обстрелов Россия повредила в Киеве более 40 жилых домов. Также повреждения получили учебные заведения и объекты критической инфраструктуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

В результате утренних обстрелов Киева, в городе получили повреждения разной степени

  • жилые дома - 45;
  • объекты критической инфраструктуры и ЖКХ - 5;
  • учебные заведения - 6 (3 школы, 1 детский сад, 2 здания внешкольного воспитания);
  • заведения социальной сферы - 2;
  • заведения культуры - 6;
  • заведения здравоохранения - 5;
  • админздания - 2.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. Агентство раскрывало все подробности обстрела.

Через некоторое время россияне снова атаковали Киев. ПВО сбило два иранских дрона-камикадзе "Шахед", которые были выпущены с территории Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Киев