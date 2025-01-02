RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

В Киеве объявили воздушную тревогу из-за БпЛА россиян

Фото: военные зафиксировали вражеский беспилотник (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 2 января 2025 года в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной стал дрон, который летит в направлении столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в столице прозвучал в 03:36. Сначала не было официальной информации, в чем причина, но через несколько минут военные проинформировали украинцев.

"Внимание! Город Киев! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока", - говорится в сообщении ПС в 03:38.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:43 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, красным цветом в это время до сих пор обозначены Киевская область, Черниговская, Сумская, Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская.

Напомним, что в прошлую ночь на 1 января Россия тоже атаковала Киев дронами. По словам главы ОП Андрея Ермака, столицу атаковали по меньшей мере четыре "Шахеда".

В результате атаки погибло двое человек, еще семь пострадали. Среди пострадавших две беременные женщины.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРоссийская ФедерацияВойна в Украине