В Киеве объявили воздушную тревогу из-за БпЛА россиян

Сигнал тревоги в столице прозвучал в 03:36. Сначала не было официальной информации, в чем причина, но через несколько минут военные проинформировали украинцев.

"Внимание! Город Киев! Вражеский ударный БпЛА в вашем направлении с северо-востока", - говорится в сообщении ПС в 03:38.

Где объявили тревогу

По состоянию на 03:43 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно увидеть, красным цветом в это время до сих пор обозначены Киевская область, Черниговская, Сумская, Черкасская, Полтавская, Кировоградская, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая и Запорожская.