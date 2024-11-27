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В Киеве объявили воздушную тревогу из-за дронов

Фото: люди в метро во время тревоги (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздним вечером, 27 ноября, в Киеве объявили воздушную тревогу. Ее причиной стали БпЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Сигнал тревоги в Киеве раздался в 23:50. Он был вторым, поскольку за 10 минут до этого в столице тоже объявляли тревогу, но сразу же отменили.

Оба раза причиной сигнала стали враждебные БПЛА, о чем предупредили военные.

"Внимание, Киев! В вашем направлении вражеский БпЛА со стороны Борисполя", - говорится в сообщении в 23:50.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:57 в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях продолжается сигнал тревоги. В то же время Луганская область и Крым обозначены темно-красным цветом, но так происходит уже в течение многих месяцев.

Напомним, что прошлой ночью российские войска запустили по Украине 89 дронов. Силам ПВО удалось сбить 36 беспилотников, 48 были локационно потеряны, и еще 5 улетели в сторону Беларуси, России и временно оккупированных территорий.

По данным воздушных сил ВСУ, враг запускал дроны с направлений - Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

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