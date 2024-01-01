В Киеве объявлена тревога. В области ПВО работает по вражеским "Шахедам"

ПВО в Киевской области

Как сообщили в КОВА, в воздушном пространстве Киевской области были зафиксированы вражеские беспилотники. Силы ПВО начали работать по целям.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Тревога в Киеве

В 15.49 сигнал воздушной тревоги был объявлен и в столице.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!" – написали в КГГА.

Как отметили в воздушных силах, группы ударных беспилотников двигались в направлении Киева с юго-восточного направления. Киевлян и гостей города просят не игнорировать тревожный сигнал.

Обновлено в 16:17.

По данным главы Киевской ОВА, в пригороде столицы работает ПВО.

"В пригороде столицы работает ПВО! Находитесь в укрытиях!", - сообщил он.

Тревога в других областях

Следует отметить, что по состоянию на 15:57 сигнал тревоги объявлен также в Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях.

Атака РФ по Украине в новогоднюю ночь

Российские войска этой ночью атаковали Украину беспилотниками Shahed. Под ударами оказались Одесса, Днепр, Львов. Известно о пострадавших, есть погибшие и разрушение инфраструктуры.

В общей сложности российские террористы в новогоднюю ночь атаковали Украину 90 дронами-камикадзе Shahed и восемью ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 87 вражеских беспилотников.

О последствиях этой атаки читайте в материале РБК-Украина.

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