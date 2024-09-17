В Киеве объявлена тревога из-за угрозы применения дронов

В ночь с 16 на 17 сентября в Киеве объявлена воздушная тревога. Причиной стали вражеские дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Воздушная тревога в городе Киев", - говорится в сообщении в 00:32.
В то же время военные предупредили, что на Киев со стороны Борисполя летит "Шахед". Людей призывали перейти в укрытие.
В Киеве и Киевской области объявлен отбой воздушной тревоги.
Согласно карте тревог, по состоянию на 00:35 сигнал опасности объявлен в городе Киеве, а также Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской и Полтавской областях. Кроме того, тревога продолжается в оккупированной Луганской области и в Крыму.
Напомним, минувшей ночью в Киеве и многих областях Украины тоже была объявлена тревога. Причиной сигнала, как и сегодня, были дроны россиян.
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