В Киеве в одном из районов порыв водопровода, несколько домов без воды

"В Соломенском районе произошел порыв водопроводной сети - ограничено движение по участку ул. Патриарха Мстислава Скрипника. Движение полностью перекрыто рядом с местом, где произошла авария", - говорится в сообщении.

На месте уже работает аварийная бригада "Киевводоканала", локацию оградили. Специалисты вызвали полицию, поскольку для начала работ необходимо убрать припаркованные рядом авто.

В нескольких домах нет воды

Без водоснабжения остаются четыре жилых дома на ул. Патриарха Мстислава Скрипника 7, 9, 13, 15. Атоцистерна находится по адресу ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 9.

"Зафиксировано повреждение водопроводной магистрали диаметром 300 мм", - добавили в КГГА.