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В Киеве в одном из районов порыв водопровода, несколько домов без воды

Фото: в Киеве в одном из районов порыв водопровода 7 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Соломенском районе Киева произошел порыв на водопроводе 7 декабря. Аварийный участок перекрыт, несколько домов без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"В Соломенском районе произошел порыв водопроводной сети - ограничено движение по участку ул. Патриарха Мстислава Скрипника. Движение полностью перекрыто рядом с местом, где произошла авария", - говорится в сообщении.

На месте уже работает аварийная бригада "Киевводоканала", локацию оградили. Специалисты вызвали полицию, поскольку для начала работ необходимо убрать припаркованные рядом авто.

В нескольких домах нет воды

Без водоснабжения остаются четыре жилых дома на ул. Патриарха Мстислава Скрипника 7, 9, 13, 15. Атоцистерна находится по адресу ул. Патриарха Мстислава Скрипника, 9.

"Зафиксировано повреждение водопроводной магистрали диаметром 300 мм", - добавили в КГГА.

Как сообщалось, в конце ноября на левом берегу Киева произошел масштабный прорыв трубопровода. В результате аварии были подтоплены улицы и парковки.

А 1 ноября на улице Деловая в Киеве произошел масштабный прорыв трубы с горячей водой.

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