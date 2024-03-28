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В Киеве ожидаются сильные порывы ветра: горожанам дали важные советы

Фото: в Киеве ожидаются сильные порывы ветра 29 марта (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

29 марта в Киеве днем ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Горожанам дали советы на такой случай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Специалисты призывают во время сильного ветра делать следующее:

  • плотно закрывать окна;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Важные телефоны

  • Если упало дерево или сломались ветки - звоните в аварийно-диспетчерскую службу "Киевзеленстроя": 0442724018.
  • Также, когда падение деревьев или ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям: 101 или 0444303713 (телефон КАРС).
  • При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.
  • При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков обращайтесь по номерам 0442783540 или 0504398366.

Погода в Украине

Завтра, 29 марта, почти по всей Украине ожидаются сильнейшие порывы ветра. В частности, местами возможны значительные дожди.

Добавим, что в начале апреля 2024 в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха станет постепенно расти и будет достаточно тепло. Однако в начале второй декады ожидается несколько дней похолодания и дожди. В частности, средняя месячная температура в апреле 2024 года прогнозируется +8...+13 градусов, в Карпатах +6...+7 градусов, что близко к норме. В большинстве западных, Винницкой и Одесской областях на 1-1,5 градусов выше нормы.

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