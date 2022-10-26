В Киеве на Оболони появилась улица Героев полка "Азов"

"Сегодня в Киеве появилась улица Героев полка "Азов". Азовцы - одни из тех героев, которые, жертвуя своей жизнью и здоровьем, борются за свободу и независимость нашей Украины. И именно сейчас очень важно запечатлеть навсегда героизм каждого. Увековечение подвига азовцев в названии столичной улицы - это и честь памяти павших, и благодарность тем героям, кто до сих пор защищает нашу землю от российских захватчиков", - заявил Артур Палатный.

На открытии присутствовали представители "Азова" Андрей Билецкий, Максим Жорин, Иван Игнатьев (друг Игнат), Богдан Кротевич и другие.

"Я поблагодарил каждого из них за сверхчеловеческий подвиг, который они совершали и совершают ради существования нашего государства и нашего будущего. Гордимся вами! Украина точно победит с такими героями", - отметил Палатный.

Как сообщалось, в Киеве было переименовано более ста улиц, названия которых были связаны с советским прошлым и страной-агрессором.

В августе киевляне голосовали в приложении "Киев цифровой" за новые названия улиц. Предложение переименовать улицу Маршала Малиновского в улицу Героев полка "Азов" набрало 19 823 голоса.