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В Киеве ограничат движение одной из улиц (карта)

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Киев, Четверг 18 мая 2023 16:40
В Киеве ограничат движение одной из улиц (карта) Фото: Киеве ограничат движение одной из улиц (facebook.com/vodokanal)
Автор: Наталья Кава

Киевлян и гостей столицы предупредили о том, что на левом берегу Киева будет частично ограничено движение по одной из дорог. Это связано с проведением ремонтных работ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как сообщили в ведомстве, с 14:00 19 мая до 05:00 20 мая частично ограничат движение транспорта на улице Антоновича.

"На улице Антоновича выполнят текущий ремонт. Покрытия будут обновлять на участке от улицы Новой до поворота на площадь Демеевскую", - говорится в сообщении.

В Киеве ограничат движение одной из улиц (карта)

Фото: в Киеве ограничат движение одной из улиц (t.me/KyivCityOfficial)

Напомним, 11 апреля, в Киеве на Броварском проспекте произошел масштабный прорыв. В результате была затоплена автомобильная дорога.

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