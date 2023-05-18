В Киеве ограничат движение одной из улиц (карта)

Киевлян и гостей столицы предупредили о том, что на левом берегу Киева будет частично ограничено движение по одной из дорог. Это связано с проведением ремонтных работ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как сообщили в ведомстве, с 14:00 19 мая до 05:00 20 мая частично ограничат движение транспорта на улице Антоновича.

"На улице Антоновича выполнят текущий ремонт. Покрытия будут обновлять на участке от улицы Новой до поворота на площадь Демеевскую", - говорится в сообщении.

Фото: в Киеве ограничат движение одной из улиц (t.me/KyivCityOfficial)

Напомним, 11 апреля, в Киеве на Броварском проспекте произошел масштабный прорыв. В результате была затоплена автомобильная дорога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.