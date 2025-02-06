В Киеве неподалеку Пущи-Водицы произошла авария: кто остался без воды и где ее найти

Напомним, ранее мы рассказывали, что в центре Киева ограничили движение транспорта, поэтому водителям при определенных условиях придется менять свой маршрут.

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