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В Киеве неподалеку Пущи-Водицы произошла авария: кто остался без воды и где ее найти

В Киеве произошло повреждение водопроводной магистрали (фото: vodokanal.kiev.ua)
Автор: Ирина Костенко

ЧАО "АК Киевводоканал" ликвидирует повреждение водопроводной магистрали. Авария произошла на углу улиц Городская и Курортная города Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

Что известно об аварии и где найти питьевую воду

В КГГА рассказали, что повреждение водопроводной магистрали произошло на углу столичных улиц Городская и Курортная. Специалисты "Киевводоканала" уже ликвидируют последствия аварии.

В связи с такой ситуацией, временно отсутствует водоснабжение:

  • в Пуще-Водице;
  • в селе Горенка.

Гражданам сообщили также, что питьевую воду можно взять в автоцистернах, размещенных по адресам:

  • улица Федора Максименко, 4;
  • улица Ирины Жиленко, 9.

"О сроках выполнения работ, ликвидации повреждения и другой дополнительной информации сообщат в Telegram-канале "Київ Комунальний", - подытожили в КГГА.

Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Напомним, ранее мы рассказывали, что в центре Киева ограничили движение транспорта, поэтому водителям при определенных условиях придется менять свой маршрут.

Читайте также, что известно о вероятных новых правилах для транспорта Киева во время воздушной тревоги - какие есть варианты и поедет ли метро.

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