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В Киеве в ближайший час снег усилится: водителей просят не выезжать без надобности

Фото: Киев снова засыпает снегом (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Дорожники ожидают усиления снегопада после 8:00 – на улицы Киева выведут 216 единиц техники. Водителей просят не выезжать на собственных авто без необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Сейчас к уборке снега задействовано 130 единиц техники "Киевавтодора", а также работники управляющих компаний и "зеленстроев, - говорится в сообщении.

Водителей просят не выезжать на собственных авто без необходимости и не парковаться по сторонам улиц и дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике.

"Будьте внимательны за рулем и при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума", - добавили в КГГА.

Как сообщалось, сегодня, 15 декабря, часть Украины засыпет снегом, а в некоторых регионах ожидается дождь. Украинцев предупредили об гололедице на дорогах.

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