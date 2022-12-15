В Киеве в ближайший час снег усилится: водителей просят не выезжать без надобности

"Сейчас к уборке снега задействовано 130 единиц техники "Киевавтодора", а также работники управляющих компаний и "зеленстроев, - говорится в сообщении.

Водителей просят не выезжать на собственных авто без необходимости и не парковаться по сторонам улиц и дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике.

"Будьте внимательны за рулем и при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума", - добавили в КГГА.