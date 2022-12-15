В Киеве в ближайший час снег усилится: водителей просят не выезжать без надобности

Дорожники ожидают усиления снегопада после 8:00 – на улицы Киева выведут 216 единиц техники. Водителей просят не выезжать на собственных авто без необходимости.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"Сейчас к уборке снега задействовано 130 единиц техники "Киевавтодора", а также работники управляющих компаний и "зеленстроев, - говорится в сообщении.
Водителей просят не выезжать на собственных авто без необходимости и не парковаться по сторонам улиц и дорог, чтобы не мешать работать спецтехнике.
"Будьте внимательны за рулем и при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума", - добавили в КГГА.
Как сообщалось, сегодня, 15 декабря, часть Украины засыпет снегом, а в некоторых регионах ожидается дождь. Украинцев предупредили об гололедице на дорогах.
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