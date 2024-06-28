В Киеве митингующие перекрыли Центральный железнодорожный вокзал: в чем причина

Как отмечают в пресс-службе УЗ, из-за действий протестующих частично заблокирован проезд до Центрального вокзала.

"Мы считаем недопустимым, чтобы военные, медики, волонтеры и семьи с детьми не попали на свои рейсы, поэтому придерживаем отправки на 10 минут ", – говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" отметили, что данная акция не касается каких-либо аспектов деятельности их компании и железнодорожных вокзалов станции Киев-Пассажирский.

"Радим киевлянам временно отдавать предпочтение Южному вокзалу", - отметили в УЗ.

В то же время местные Telegram-каналы сообщают, что причиной протестов митингующих стал снос местного оптового рынка.

Также известно, что из-за действий протестующих задерживается движение троллейбусов на разворотном кольце.

Обновление 10.33

Как сообщили в УЗ, движение путь к вокзалу уже свободный.