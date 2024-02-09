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В Киеве на месяц перекроют движение на развязке возле Дегтяровского моста (карта)

Пятница 09 февраля 2024 18:04
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В Киеве на месяц перекроют движение на развязке возле Дегтяровского моста (карта) Фото: в Киеве на месяц перекроют движение на развязке возле Дегтяровского моста (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Киеве с 10 февраля по 10 марта будет перекрыто движение транспорта по участку развязки возле Дегтяровского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Как рассказали в КГГА, будет перекрыто движение транспорта по участку развязки на пересечении улиц Дегтяревская и Александра Довженко.

"Изменения связаны с продолжением реконструкции этой развязки. Об этом сообщает УК "Киевавтодор", - говорится в сообщении.

В частности, движение транспорта будет перекрыто на съездах:

  • с ул. Елены Телиги на ул. Дегтяревскую (в направлении ст. м. "Берестейская");
  • с ул. Дегтяревской на ул. Александра Довженко (по направлению к ст. г. "Шулявская").

В Киеве на месяц перекроют движение на развязке возле Дегтяровского моста (карта)

Фото: карта Киева (kyivcity.gov.ua)

Обвал Дегтяровского моста

Напомним, 30 сентября в Киеве на проезжую часть обрушились несколько пролетов Дегтяровского моста. Движение автомобилей было перекрыто.

В КГГА отметили, что ответственность за инцидент несет подрядчик.

С июня на мосту проводились ремонтные работы, их планировали завершить до 30 ноября. На это было выделено около 1 млрд гривен.

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