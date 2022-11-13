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В Киеве в метро неизвестный распылил газ из баллончика: что известно

Фото: в Киеве в метро неизвестный распылил газ из баллончика (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве на станции метро "Золотые ворота" неизвестный распылил газ из баллончика, в результате чего образовалась давка.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила спикер столичной полиции Юлия Гирдвилис.

"У нас была такая информация в ходе мониторинга новостей, мы увидели публикацию с видео у станции метро "Золотые ворота". По предварительной информации, неизвестный распил газ возле эскалатора. Полиция проверяет записи с видеокамер, чтобы установить личность нарушителя и выяснить детали инцидента", - заявила Гирдвилис.

Судя по видео, пассажиры пытались как можно быстрее покинуть станцию, в результате чего возникла давка.

Подробности инцидента станут известны позже.

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