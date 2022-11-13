В Киеве в метро неизвестный распылил газ из баллончика: что известно

"У нас была такая информация в ходе мониторинга новостей, мы увидели публикацию с видео у станции метро "Золотые ворота". По предварительной информации, неизвестный распил газ возле эскалатора. Полиция проверяет записи с видеокамер, чтобы установить личность нарушителя и выяснить детали инцидента", - заявила Гирдвилис.

Судя по видео, пассажиры пытались как можно быстрее покинуть станцию, в результате чего возникла давка.

Подробности инцидента станут известны позже.