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В Киеве прозвучали взрывы

Фото: Украинская ПВО (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Киеве во время ракетной атаки со стороны РФ раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента.

"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – сообщили в КГВА.

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет с российских самолетов ТУ-95мс.

В то же время продолжалась начатая перед этим атака ударными БПЛА. Взрывы раздавались в Днепропетровской области.

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