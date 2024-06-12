В Киеве прозвучали взрывы

Ранее Воздушные Силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет с российских самолетов ТУ-95мс.

В то же время продолжалась начатая перед этим атака ударными БПЛА. Взрывы раздавались в Днепропетровской области.

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