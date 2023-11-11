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В Киеве на Караваевых дачах BMW протаранил пять автомобилей

Фото: совершил ДТП с 5 автомобилями: в столице полицейские задержали водителя (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 11 ноября, в Киеве на Караваевых дачах задержали водителя, который протаранил пять автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции и ГУНП Киева.

Сегодня, около 22 часов, столичные патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Отрадном.

Инспекторы оперативно прибыли на место происшествия и увидели столкновение, возникшее между водителем "БМВ", его друзьями и водителями поврежденных авто. Правоохранители прекратили стычку и задержали предполагаемого виновника ДТП.

Что известно о ДТП

По предварительным данным правоохранителей, сегодня на проспекте Отрадном водитель автомобиля "БМВ", вероятно, под хмельком совершил столкновение с 5 припаркованными автомобилями. В результате владельцы поврежденных автомобилей начали возмущаться, после чего словесный конфликт перерос в драку.

 

Событие зарегистрировано в Соломенском управлении полиции. После завершения проверки будет дана правовая оценка.

ДТП с министром обороны Хорватии

Напомним, сегодня утром произошла смертельная авария с участием министра обороны Хорватии Марио Банозича. Окружная прокуратура сообщила, что автомобиль Банозича обогнал грузовик в тумане, после чего министр столкнулся с едущим с другого направления фургоном. Водитель второго транспортного средства погиб в результате аварии.

Банозич, госпитализированный после аварии, находится в реанимации. У него травма головного мозга, груди и конечностей. По словам врачей, он не помнит аварию.

Уже через несколько часов после крушения премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отправил главу Минобороны в отставку.

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КиевДТП