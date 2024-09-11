В Киеве и ряде областей объявлена тревога

Поздно вечером, 11 сентября, в Киеве объявлена воздушная тревога. Также сигнал раздался и в ряде других областей Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Воздушная тревога в Киеве", - говорится в сообщении в 23:02.
Отметим, что в воздушном пространстве Украины зафиксированы вражеские дроны. Также военные предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения и активности вражеской тактической авиации на северном направлении.
В Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
По состоянию на 23:05 сигнал воздушной тревоги объявлен на севере, востоке и юге Украины.
Напомним, что несколько часов назад в Киеве второй раз за день объявляли тревогу. Причиной стало баллистическое орудие, которое вновь применила РФ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.