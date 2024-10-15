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В Киеве хотят снести Аллею памяти: родные погибших обратились к президенту и дипломатам

Фото: в Киеве хотят снести Аллею памяти (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

В Киеве хотят снести Аллею памяти, организованную вблизи Лукьяновского кладбища. С целью помешать запланированному разрушению родные погибших обратились к президенту Украины и дипломатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление родных погибших.

Во вторую годовщину Аллеи памяти защитников Украины 14 октября 2024 года родные и товарищи погибших почтили память всех защитников и защитниц имена которых размещены на мемориале.

Также был организован автопробег, посвященный защите Аллеи памяти защитников от уничтожения, к которому присоединились благотворители и военные. Во время автопробега организаторы вручили письменные обращения с требованиями и подписями более 1000 киевлян и семей погибших героев в Офис президента Украины, Министерства культуры, Министерства по делам ветеранов и Киевской городской государственной администрации, в котором призвали прекратить осквернение памяти героев путем установления здания на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника - Аллеи памяти защитников Украины.

Также организаторы пробега обратились в посольства США, Британии и Германии с просьбой поддержать ветеранское движение украинцев, не допустить осквернения памяти погибших защитников Украины.

"Установление любой малой архитектурной формы на прилегающей территории к Лукьяновскому кладбищу по улице Оранжерейной, на которой находится Аллея памяти защитников Украины, вызывает осуждение и сопротивление у общественных организаций, общественных деятелей, воинов, патриотов — у всех киевлян, а также вызовет осуждение европейских партнеров", - говорится в обращении.

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КиевЛукьяновская