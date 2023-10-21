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В Киеве густой туман вызвал аварии на дорогах (видео)

Киев, Суббота 21 октября 2023 10:59
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В Киеве густой туман вызвал аварии на дорогах (видео) Фото: в Киеве густой туман вызвал аварии на дорогах 21 октября
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве с утра субботы, 21 октября, наблюдается сильный туман. Из-за этого на дорогах произошли несколько аварий.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: соцсети, Укргидрометцентр.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву. В первой половине дня 21 октября удержится туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении Укргидрометцентра.

При этом синоптики дали осложнению погоды первый уровень опасности.

В соцсетях показали кадры из Киева, где видно, что из-за осложнений погоды в столице произошло несколько аварий.

Туман в Киеве

Отметим, о густом тумане в Киеве синоптики предупреждали еще вчера вечером, 20 октября. Вероятно, что туман вызван потеплением, которое пришло в Украину. В частности, местами ожидается до +28 градусов. Причем, дождей сегодня не будет.

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