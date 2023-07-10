RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве энергетиков перевели в усиленный режим: в чем причина

Иллюстративное фото: в Киеве энергетиков перевели в усиленный режим (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве и области ремонтные бригады ДТЭК перевели в усиленный режим работы для оперативной ликвидации аварий в случае их возникновения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Отметим, что в столице и области прогнозируют дождь и гроза. Поэтому энергетики ДТЭК будут работать в усиленном режиме, чтобы в случае аварий как можно быстрее их ликвидировать.

Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов.

Жителей просят быть осторожными, не пренебрегать правилами безопасности и не приближаться к линиям электропередачи.

Погода в Киеве

Синоптики предупреждают, что в столице и области в ближайшие часы возможна гроза. Она может быть до конца суток.

В связи с этим объявлен I уровень опасности.

Последствия непогоды

Напомним, 6 и 7 июля Киев накрыл мощный ливень. Улицы затопили настолько, что автомобили оказались наполовину покрыты водой в некоторых районах столицы.

Спасателям даже пришлось освобождать людей из подтопленных подвалов - они откачивали воду и помогали людям с эвакуацией материальных ценностей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевДТЭКенергетики