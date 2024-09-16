В Киеве дешевеет жилье в новостройках и дефицит популярных квартир: какие цены

Количество новостроек значительно снизилось

Эксперт по недвижимости рассказывает, что рынок первичного жилья в Киеве переживает сложный период, который начался с пандемией короновируса и полномасштабной войной. Эти факторы значительно усложнили исполнение обязательств строительными компаниями перед инвесторами. Нестабильная ситуация привела к уменьшению количества новых объектов на рынке, поскольку многие застройщики не выдержали финансовых нагрузок и остановили работу.

Несмотря на риски безопасности и экономики, некоторые строительные компании возобновляют свою деятельность. Начинают работы на объектах, которые были приостановлены в начале войны, а также на новостройках, находящихся на разных стадиях завершения. Однако, часть застройщиков, в частности из-за отсутствия финансовой подушки, низкого спроса и нехватки рабочей силы, не смогла пережить кризис.

На рынке наблюдается дефицит нового жилья, в частности, объектов, которые находятся на этапе сдачи в эксплуатацию или имеют высокий уровень готовности. Это особенно касается небольших 1-2-комнатных квартир, которые пользуются повышенным спросом. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Киеве сегодня составляет около 54 тыс. грн, при этом цена зависит от надежности застройщика, локации, себестоимости строительных работ, количества комнат и площади квартиры.

На первичном рынке недвижимости также наблюдается значительный дефицит квартир, продаваемых через программу Є-Оселя. Банки в основном отказываются кредитовать покупку квартир в не сданных в эксплуатацию домах, за исключением небольшого количества таких объектов.

Спрос на квартиры в новостройках Киева

Снижение цен на новостройки в Киеве обусловлено преимущественно уменьшением спроса. Из-за экономической неопределенности многие потенциальные покупатели откладывают решение о приобретении нового жилья. Спрос на уже сданные в эксплуатацию объекты значительно превышает спрос на объекты в процессе строительства.

Елена Бондарук рассказывает, что некоторые застройщики адаптируются к новым условиям. Они достраивают объекты за собственные или кредитные средства, производят ремонты и сдают жилье в аренду.

"Некоторые предлагают договор аренды с правом выкупа. Клиент платит первый взнос, остаток разбивается на количество месяцев рассрочки, дополнительно платит аренду", – рассказывает эксперт по недвижимости.

От чего зависят цены на квартиры в Киеве

Цены на новостройки повышаются в зависимости от этапа строительства: чем ближе к сдаче в эксплуатацию, тем выше цена. Цены также растут из-за девальвации гривны.

Цены на жилье варьируются в зависимости от города. Самые высокие цены фиксируются в центральных районах Киева, таких как Печерский, Шевченковский и Голосеевский, а также на Оболони, где стоимость жилья определяется наличием набережной Днепра, парка и расположением рядом с яхт-клубом и гольф-клубом.

Самые низкие цены наблюдаются на Левом берегу, в частности, в Деснянском, Дарницком и частично в Днепровском районах, а также в отдаленных частях Соломенского района.

На вторичном рынке недвижимости самые низкие цены предлагаются в Деснянском районе – около 43 тыс. грн. за квадратный метр. Высокие цены фиксируются в Печерском районе, где средняя стоимость достигает 83 тыс. грн за квадратный метр. В Шевченковском районе средняя стоимость составляет 75 тыс. грн за квадратный метр.

"Самые высокие цены за квадратный метр – в 1-комнатных квартирах. Средняя цена по Киеву за квадратный метр в 1-комнатных квартирах составляет около 54 тыс. грн. Но многое зависит не только от района, но и от конкретной локации, дома или ЖК, от качества отделочных материалов", – говорит Елена Бондарук.