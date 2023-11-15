В Киеве демонтировали памятник Пушкину (видео)

В Киеве сегодня, 15 ноября, провели работы по демонтажу памятника российскому поэту и писателю Александру Пушкину. Монумент перед этим был исключен из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyiv City и депутата Киевского городского совета Дмитрия Белоцерковца.
Решение об удалении монумента из данного перечня было принято Кабинетом министров Украины 10 ноября. Сегодня начался сам демонтаж на Берестейском проспекте в столице.
В сети было опубликовано видео, как памятник Пушкину снимают с постамента с помощью крана на спецтехнике.
Этот памятник Пушкину был установлен у входа в одноименный парк на Берестейской в Киеве. Авторами монумента были скульптор Александр Ковалев и архитектор Василий Гнездилов.
Отметим, что памятники Пушкину являются одними из российских идеологических маркеров, а потому "пушкинопад" в Украине достаточно распространенным явлением.
Демонтаж памятника Пушкину на Берестейском проспекте в Киеве 15 ноября (фото: facebook.com/dbelotserkovets)
Кроме памятника Пушкину на проспекте Берестейский в столице, решением правительства 10 ноября также исключили из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения памятников:
В Минкульте уточнили, что это также коснулось памятников Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, "Украина - освободителям" в Ужгороде и мемориального комплекса "Борцам революции" в Луганске.
В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.
Уже 27 июля этот закон вступил в силу. Он направлен на противодействие российской имперской пропаганде.
Украинский институт национальной памяти предлагает изменить названия 183 населенных пунктов в Украине, подпадающих под действие закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".
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