В Киеве слышны взрывы: РФ атакует город "Кинжалами"

В Киеве утром 21 марта местные жители слышали минимум 2 взрыва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы КГВА и мэра Киева Виталия Кличко.
По сообщениям Администрации города, в столице работает ПВО.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", - написал глава КГВА Сергей Попко.
Мэр города Виталий Кличко также подтвердил работу ПВО.
"Взрывы в городе. Работает ПВО", - написал мэр.
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