В Киеве слышны взрывы, работает ПВО

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги", – написал в 01:01 Сергей Попко, начальник КГВА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:09, регионы, где объявили тревогу, за последние минут 40 не изменились. В частности, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Житомирской областях. В то же время, как это происходит постоянно, темно-красным цветом обозначены Луганская область и оккупированный Крым.