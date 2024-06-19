RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве мужчина разбил шесть авто, припаркованных на Оболони

Фото: в Киеве мужчина разбил шесть авто, припаркованных на Оболони 19 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

19 июня в Киеве мужчина разбил сразу шесть автомобилей на Оболони. Среди них - машина ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева, Нацполицию.

"Сегодня утром (19 июня, - ред.) в полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что в одном из дворов в Оболонском районе неизвестный повредил припаркованные у дома автомобили, один из которых принадлежит военным", - говорится в сообщении полиции Киева.

Полицейские оперативно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника. Как выяснилось, им оказался 35-летний проживающий неподалеку киевлянин.

"Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, рукой повредил лобовое стекло на четырех автомобилях и отбил зеркала еще на двух. Мотив своего поступка нарушитель объяснить не смог", - добавили в полиции.

 

Мужчине готовится сообщение о подозрении, ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Активизация спецслужб РФ

В последнее время наблюдается активизация российских спецслужб, которые через социальные сети вербуют подростков для поджога автомобилей военнослужащих.

"Такие факты имели место в Киеве, Днепре и Одессе. Россияне обещают несовершеннолетним существенное вознаграждение в несколько тысяч долларов за совершение этих преступлений", - рассказали в Нацполиции.

Как отмечают правоохранители, родителям следует быть внимательными к своим детям, интересоваться, как они проводят время и в каких группах в соцсетях общаются, чтобы уберечь от преступного влияния российских спецслужб.

Напомним, в Киеве и Днепре разоблачена серия поджогов автомобилей ТЦК. В частности, в Днепре была задержана банда, которая выполняла заказы спецслужб Российской Федерации. Участники поджигали машины, используя "коктейли Молотова".

Добавим, что аналогичный случай произошел и 10 июня. В Днепре неизвестные подожгли автомобиль военных. Тогда полиция начала расследование и поиск преступников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевНародная партия