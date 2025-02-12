В Киеве из-за ракетного удара приостановлено газоснабжение в детсад и бизнес-центр

Российская армия утром среды, 12 февраля, нанесла ракетный удар по столице Украины. В результате было зафиксировано падение обломков в ряде районов города, были повреждены газифицированные здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевгаз".
По данным "Киевгаза", в результате вражеского обстрела повреждены газифицированные здания в Оболонском районе. Из-за ракетного обстрела были повреждены фасады и кровли газифицированных зданий.
В связи с этим временно прекращено распределение газа в:
"Специалисты управления аварийно-восстановительных работ "Киевгаза" совместно с экстренными службами города продолжают работать в местах падения обломков. Проводится тщательная проверка состояния коммуникаций, куда попали обломки ракет, на предмет загазованности", - сказано в сообщении.
Напомним, ночь на 12 февраля российские захватчики выпустили по Украине семь баллистических ракет и 123 дрона. Силы ПВО сбили шесть ракет и 71 дрон.
Впоследствии стало известно, что над столицей было сбито шесть баллистических ракет "Искандер-М", а в результате атаки есть повреждения, жертва и раненые.
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