В Киеве из-за атаки РФ поврежден выход со станции метро "Святошин"

"Во время атаки поврежден один из выходов станции метро Святошин и прилегающая территория - остановка", - говорится в сообщении.

Кроме того, пострадали два человека. Им оказали помощь на месте, обошлось без госпитализации.

Ткаченко отметил, что стиль россиян неизменен. Они бьют, где могут быть люди. Именно обычные люди, которые прячутся от обстрелов.

"Вся вражеская технологическая машина направлена не на военное превосходство, а на убийства обычных людей. Жилые дома, выходы из укрытий - это российский стиль", - подчеркнул он.

Также начальник КГВА добавил, что есть угроза применения врагом ракетного вооружения.

Отметим, что по состоянию на 04:01 в Киеве прогремели сильные взрывы.