RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Киеве частично перекроют движение на Северном мосту: сколько это будет продолжаться

Фото: Северный мост, Киев (freepik.com)
Автор: Нина Еланская

Киевских водителей предупреждают, что транспортное движение по Северному мосту до 15 октября будет ограничено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УК "Киевавтодор".

Отмечается, что движение частично ограничат первой и второй полосами в направлении с правого на левый берег Днепра из-за ремонта проезжей части моста.

Сообщается, что во время проведения работ движение транспорта будет осуществляться третьей и четвертой полосами движения.

В "Киевавтодоре" напомнили, что по результатам специального обследования Северный мост не признан аварийным, поэтому необходимые работы будут проводиться по предварительно разработанному и утвержденному проекту.

Также там добавили, что предприятие уже выполнило ремонт плиты проезжей части с устройством нового слоя бетона, гидроизоляции и двух слоев асфальтобетона в направлении с левого на правый берег реки Днепр.

Кроме того, известно, что продолжает разрабатываться проект ремонта и замены металлических ограждающих конструкций пешеходной части и тротуаров моста.

В то же время в приложении "Киев Цифровой" уточнили, что с 13 октября движение будет ограничено двумя полосами с левого на правое с 08:30 до 14:00.

Однако в выходные ожидается остановка движения на улице Трухановской. В субботу, 12 октября, движение будет ограничено с 10:30 до 18:30, а в воскресенье, 13 октября, с 08:15 до 15:30. Это связано с проведением благотворительного Киевского марафона Несокрушимости.

Фото: ограничение движения (скриншот "Киев Цифровой")

Ранее мы сообщали, что из-за проведения этого марафона 13 октября в Киеве маршрут некоторых автобусов и троллейбусов временно изменится.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев