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В Киеве было слышно несколько взрывов, работает ПВО

Фото: в Киеве было слышно несколько взрывов, работает ПВО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

В Киеве прозвучало несколько взрывов во время воздушной тревоги сегодня ночью, сообщают о работе сил ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице работает ПВО. Еще одна группа БПЛА двигается в сторону Киева", - отметил мэр Киева.

Кличко добавил, что сейчас работа ПВО слышна на левом берегу столицы в Дарницком районе.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщали, что ударные беспилотники двигаются со стороны Бориспольского района в направлении столицы.

Россияне усилили комбинированные атаки 

Российские войска в последние недели усилили комбинированные атаки по городам Украины с применением ударных дронов и ракет различных типов.

Так, вчера поздно вечером, 14 ноября, в Воздушных силах ВСУ сообщили о запуске нескольких групп "Шахедов" в направлении центральных и западных регионов. Большая часть летела по направлению Хмельницкой области. Вскоре в том же регионе сообщалось о работе украинских сил ПВО.

Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили, что силы ПВО сбили все дроны-камикадзе типа "Шахед", которыми россияне пытались атаковать Украину сегодня ночью, 15 декабря.

Кроме того, 14 декабря россияне били по Украине "Кинжалами". Одну из ракет уничтожили силы ПВО.

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КиевВторжение России в Украину