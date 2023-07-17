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В Киеве будут проводить военно-поисковые учения: что нужно знать жителям

Иллюстративное фото: в Киеве будут проводить военно-поисковые учения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве будут проходить военно-розыскные учения 17-20 июля. Потому жителей просят не ходить в лес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дарницкую районную государственную администрацию.

"С сегодняшнего дня и в течение трех последующих дней (17.07-20.07.2023) в рамках Дарницкого лесничества будут проходить военно-розыскные учения группировки сил и средств обороны Киева", - сказано в сообщении.

Учитывая это, киевлян просят воздержаться от посещения лесов.

Отмечается, что цель учений - наращивание боевых способностей и согласование.

Кроме того, жителям напомнили о запрете снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения наших военных и техники.

Обучение в Киевской области

Кроме учений в Киеве, сегодня с 10:00 до 14:00 будут проводиться тактические учения со стрельбами в районе села Литки Броварского района Киевской области.

Обучение украинских военных

В начале июля наши бойцы приняли участие в тактико-специальных учениях по отражению нападения вражеских диверсионных групп на побережье Киевского моря. Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что военные научились пользоваться вооружением не только на воде, но и выполнять задачи по прикрытию воздушного пространства над столицей.

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Киев