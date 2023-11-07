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В Киеве на блокпосте сбили военную

Фото: в Киеве на блокпосте сбили военную (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве на блокпосте сбили сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте. Женщина получила телесные повреждения, она госпитализирована.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Что известно о ДТП

По информации полиции, ДТП произошло вчера вечером в 21:25 в Деснянском районе столицы.

Как предварительно выяснили правоохранители, 66-летний мужчина, управляя автомобилем "Рено", двигался по Броварскому проспекту со стороны г. Бровары в направлении г. Киева.

При въезде в столицу водитель совершил наезд на сотрудницу пограничной службы, которая несла службу на блокпосте и именно переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате чего женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали. Водителя проверили на состояние опьянения, драгер показал, что мужчина трезв.

Указанное событие следователи квалифицировали по ч. 1 ст. 286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение. Продолжается следствие.

 
Фото: в Киеве на блокпосте сбили военную (kyiv.npu.gov.ua)

Не первый подобный случай

Напомним, что в ночь на воскресенье, 22 октября, на въезде в Киев со стороны Броваров произошло ДТП - автомобиль насмерть сбил стоящего на блокпосте военного.

Кроме того, 25 июля на блокпосте у станции метро "Святошин" водитель автомобиля Volkswagen совершил ДТП. В результате аварии один военнослужащий погиб на месте, двое других военных пострадали.

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КиевДТП