В Киеве бизнес и общины во время форума "ЧАС ДІЯТИ.UA" обсудили пути взаимодействия

Первая панель была посвящена сотрудничеству правительства и МПБ, построению экосистемы между крупным и малым бизнесом в общинах, а также успешным кейсам восстановления локального бизнеса.

"Мой главный совет всем предпринимателям: сделайте вашу команду вашим персональным приоритетом. Будьте рядом с командой и в самые тяжелые времена, и когда вы на подъеме, знайте настроения команды, мнения людей, поддерживайте, награждайте лучших, учите. Не бывает маленьких команд. Если с вами работает хотя бы один человек - это уже команда, а значит - большая сила. Отдельно обращаюсь к председателям общин. Украины и в победу", - отметил основатель и СЕО компании МХП Юрий Косюк.

В свою очередь директор Департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП Павел Мороз рассказал о важности объединяться вокруг общих целей.

"Мы живем сегодня, сделав выбор остаться в Украине. Речь о каждом из нас из присутствующих, прежде всего - о военных, перед которым мы - в неоценимом долге. Мы искренне благодарим главного спонсора и нашего форума, и всех наших событий, всех возможностей, планов, целей - наших ВСУ. Наш форум проходит под лозунгом национальной идентичности. То есть национальной общности, тождества. Объединившись вокруг ценностей, мы как украинцы доказываем миру, что невозможного не существует. Демонстрируем уникальную способность адаптироваться, противостоять вызовам и восстанавливаться после неудач. Время действовать!" - отметил он.

Успешными историями восстановления локального бизнеса поделились Виктория Кривещенко, владелица перепелиной фермы "Чарiвний птах", которую во время оккупации разграбили, и Ольга Олефиренко, которая создала ферму в память о погибшем отце и долго искала возможности для развития.

В то же время основной темой форума стала национальная идентичность. Так, вторая панель дискуссии была посвящена культурной идентичности как основе устойчивости украинских бизнесов.

Эксперты рассказали об удачных культурных кейсах в общинах и запросе местных жителей на познание украинства в себе через призму таких проектов: увеличение посетителей в локальные музеи; спрос на произведения классиков, "расстрелянного возрождения", диссидентов; потребность смотреть и слушать украинский контент.

Директор благотворительного фонда "МХП-Громаді" Татьяна Волочай отметила, что за последние два года фонд направил на поддержку музеев, украинского кино, музыки, театра и литературы более 70 млн. гривен.

"Этими мероприятиями и проектами мы охватили более 1000 сел и поселков в общинах, также проекты касались военных госпиталей, центров переселенцев, военных частей, предоставляя доступ к культурным продуктам в отдаленных локациях. Фонда при поддержке украинского бизнеса - у нас в ДНК", - подчеркнула Волочай.

Глава ассоциации "Дивись українське!" Андрей Ризоль также добавил, что через культурные проекты Украина демонстрирует зарубежной аудитории идентичность украинского народа, что годами помогает украинцам поступать достойно onip агрессору.

"Последним кейсом является организация показов документального проекта "Культура vs война" за рубежом. Сейчас в рамках проекта имеем 125 событий в 36 странах мира. Благодаря историям художников, которые и защищают Украину в рядах ВСУ, и одновременно являются создателями, носителями зрители понимают важность поддержки украинского народа. Наша деятельность подчеркивает: украинские ценности совпадают с европейскими, мы близки мировоззренчески", - пояснил Ризоль.