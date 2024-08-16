В Киеве возле парка "Наталка" появится большой паркинг для авто

Строительство паркинга на улице Приречной разгрузит окружающие дворы от автомобилей, увеличит площадь зеленых зон и повысит уровень безопасности, поскольку будет служить укрытием.

Проблема нехватки автомест на Оболони обострилась после открытия зоны отдыха на Оболонском острове и уже ставших популярными моста "Волна Азова".

"Общественность просит решить проблему с организацией парковки вокруг вновь созданной парковой зоны на острове Оболонский и парка "Наталка". На сегодняшний день придомовые территории всех домов в этой части Оболони полностью упакованы посетителями этих зон. Довольно часто такая парковка делает невозможным оперативный проезд экстренных служб (пожарная, скорая, полиция). Европейская практика устойчивого развития города предполагает создание не только мест отдыха и рекреации, а обеспечение базовых потребностей посетителей в том числе в части парковки", - говорится в петиции.

Проект на ул. Приречный предполагает строительство двухуровневого автопаркинга, рассчитанного на 750 автомест и оснащенного лифтом для маломобильных людей. А во время воздушных тревог паркинг будет служить укрытием более двух тысяч человек.

"Сейчас очень много ветеранов, ампутированных, которым очень трудно передвигаться по этим высоким бордюрам, по ухабам на дорогах. Матерям с детьми в колясках передвижение тоже очень тяжелое. Создание парковки на Приречной позволит нам добираться спокойно и безопасно в зону отдыха, подниматься на лифтах на спортивные площадки, спускаться, чтобы прогуляться в зонах отдыха", – говорит Артем Хребет, ветеран российско-украинской войны.

"Если нет четкого места для парковки и нет укрытия, мы не можем рассматривать эту локацию для проведения массовых мероприятий. Поэтому мы поддерживаем решение об обустройстве парковки на улице Приречной. Благодаря этому мы сможем использовать эту локацию для проведения тренировок и забегов", - говорит. Алексей Волк, организатор благотворительных спортивных состязаний.

Также строительство паркинга позволит увеличить площадь зеленых зон на Оболони.

"Бетонные плиты сверху мы засыпаем землей, это будет ширина почти 18 метров, и на этом участке мы сделаем прогулочную зону, зону отдыха. Высадим зеленые насаждения, и это будет дополнительный сквер площадью 300-350 кв. метров для жителей Приречной и всей Оболони". , – говорит главный архитектор проекта по строительству паркинга Игорь Петров.