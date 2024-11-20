В Киеве 11-летний мальчик упал с многоэтажки: что известно

Отмечается, что тело мальчика обнаружили прохожие, которые немедленно сообщили об этом полиции.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы Дарницкого районного и Главного управления полиции Киева, судебно-медицинский эксперт, ювенальные полицейские и другие службы.

Правоохранители ведут расследование, чтобы установить все обстоятельства трагедии, включая возможные причины падения.



Фото: полицейские прибыли на место происшествия (facebook.com @UA.KyivPolice)

Однако во вторник, 19 ноября, в столице произошла не только эта трагедия.

В том же Дарницком районе Киева мужчина упал с крыши торгового центра вблизи ТЦ "Пирамида" на Позняках. К сожалению, он скончался до того, как прибыли экстренные службы.

Известно, что мужчине было 30 лет. Подробности трагедии можете узнать в материале РБК-Украина.

До этого, утром 9 ноября, в Киеве на знаке метро "Осокорки" была найдена девушка, которая повесилась на ремне своей сумочки.

Сообщалось, что она была в 2000 году рождения. Также известно, что она была родом из Кропивницкого и приехала в столицу около полугода назад, а до этого работала в Польше.

Впоследствии появилась информация, что перед смертью она поругалась со своим парнем. Больше подробностей - в нашем материале.