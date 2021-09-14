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У Києві до зими обмежили рух на виїзді в Бучу

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Київ, Вівторок 14 вересня 2021 22:00
У Києві до зими обмежили рух на виїзді в Бучу Фото: у Києві до зими обмежили рух на виїзді в Бучу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві обмежать рух на Гостомельському шосе і на перетині Гостомельського шосе з вулицею міською. Обмеження діятиме з 22:00 14 вересня до 1 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"На перехресті Гостомельського шосе та вулиці міської починається середній ремонт. У ніч на 15 вересня на ділянці зніматимуть старе дорожнє покриття. Також відремонтують Гостомельське шосе до межі міста", - йдеться в повідомленні.

При цьому в КМДА зазначили, що за сприятливих погодних умов основні ремонтні роботи планують закінчити до листопада.

Однак обмеження руху зберігатися до 1 грудня.

У Києві до зими обмежили рух на виїзді в Бучу

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Київ Обмеження руху
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