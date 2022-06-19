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В Києві відзавтра відновлять рух мостами Метро та Патона

Фото: міст Патона (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, відзавтра, відновлять автомобільний рух мостами Метро й Патона. Щодо організації роботи громадського транспорту повідомлять додатково.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал київського міського голови Віталія Кличка.

Відтепер для автосполучення між лівим й правим берегами працюватимуть:

  • Дарницький міст;
  • Північний міст;
  • Південний міст;
  • міст Метро;
  • міст Патон.

"Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем", - пише Кличко.

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