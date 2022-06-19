В Києві відзавтра відновлять рух мостами Метро та Патона

У Києві, відзавтра, відновлять автомобільний рух мостами Метро й Патона. Щодо організації роботи громадського транспорту повідомлять додатково.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал київського міського голови Віталія Кличка.
Відтепер для автосполучення між лівим й правим берегами працюватимуть:
"Закликаю водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем", - пише Кличко.
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