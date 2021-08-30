У Києві завтра відновлять рух та змінять маршрут тролейбусів: схема

У вівторок, 31 серпня в столиці буде відновлено рух тролейбусів №29 та №31. Також буде змінено маршрут тролейбусів №47-К.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Як зазначають у відомстві, відновлення руху пов'язане із закінченням ремонтних робіт.
Крім цього, рух тролейбусів маршрутів № 29-Д, № 31Д, № 47-Д припиняється.
Так, на просп. Степана Бандери на шляхопроводі біля залізничної станції "Зеніт" рух тролейбусів буде організовано за такими схемами:
Схема маршруту № 29 - "ст. м. "Дарниця" - залізнична станція "Зеніт"
Схема маршруту № 47-К - "вул. Милославська - залізнична станція "Зеніт"