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У Києві завтра можливі обмеження роботи метро

Автор: Валерія Поліщук

У суботу, 30 жовтня, в Києві можуть закрити кілька станцій метро. Обмеження можливі через проведення футбольного матчу на НСК "Олімпійський".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Матч між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Десна" (Чернігів) розпочнеться о 17:00.

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. Також по завершенню матчу можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" і "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.

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Київ