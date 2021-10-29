У Києві завтра можливі обмеження роботи метро

У суботу, 30 жовтня, в Києві можуть закрити кілька станцій метро. Обмеження можливі через проведення футбольного матчу на НСК "Олімпійський".

Матч між командами "Шахтар" (Донецьк) і "Десна" (Чернігів) розпочнеться о 17:00.

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. Також по завершенню матчу можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" і "Площа Льва Толстого".

"Механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій", - йдеться в повідомленні.