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У Києві завтра очікується сильний туман

Новини » Суспільство    03.02.2019 - 22:01
У Києві завтра очікується сильний туман
Фото: туман в Києві (Віталій Носач/РБК-Україна)

Видимість складе менше 100 метрів

У Києві завтра, 4 лютого, очiкується  сильний туман та погана видимість. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними Українського гідрометцентру, 4 лютого 2019 року в столиці очікується сильний туман, видимість становитиме менше 100 метрів (II рівень небезпеки, помаранчевий). Також синоптики повідомили, що на дорогах Києва можлива ожеледиця.

Окрім того в КМДА дали поради водіям при керуванні автомобіля у тумані.

"Знизити швидкість руху; при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі", - повідомили в КМДА.

Раніше повідомлялось, що на Прикарпатті через туман оголосили штормове попередження. В Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що видимість буде складати від 100 до 500 метрів.

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