У Києві завтра очікується сильний вітер

Очікуються пориви вітру до 15-20 м/с
В Киеве завтра, 4 марта, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:
Напомним, согласно прогнозу синоптиков, 3 марта 2019 года по всей Украине осадков не прогнозируется, температура воздуха поднимется до +8.
В столице Украины 3 марта облачно, днем от +2 до +4, ночью от -8 до -6, ветер юго-западный 5-10 м/сек.
Как писал Styler, львовский сурок Маруся предусмотрела украинцам раннюю и теплую весну уже в середине марта.