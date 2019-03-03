У Києві завтра очікується сильний вітер

Очікуються пориви вітру до 15-20 м/с

В Киеве завтра, 4 марта, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, 3 марта 2019 года по всей Украине осадков не прогнозируется, температура воздуха поднимется до +8.

В столице Украины 3 марта облачно, днем от +2 до +4, ночью от -8 до -6, ветер юго-западный 5-10 м/сек.

Как писал Styler, львовский сурок Маруся предусмотрела украинцам раннюю и теплую весну уже в середине марта.