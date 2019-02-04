У Києві завтра очікується мокрий сніг та ожеледиця

Температура вночі від 0 до -2, вдень - від +1 до +3

В Киеве завтра, 5 февраля, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в столице ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/сек.

Температура ночью от 0 до -2, днем - от +1 до +3.

"С целью предупреждения травматизма и избежания аварийных ситуаций, Управления по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 февраля 2019 года в Украине без осадков, облачно, местами с прояснениями, температура воздуха днем поднимется до +13.

По данным синоптиков, на западе без осадков, облачно, температура воздуха днем от +3 до +7, ночью от +1 до +4. На севере Украины облачно, температура воздуха днем от +3 до +6, ночью от +1 до +3. В центре без осадков, днем от +3 до +7, ночью от +1 до +3.

Как писал Styler, в ближайшие дни в Украине ожидается резкое похолодание. Так, по прогнозам синоптика Наталки Диденко, снижение температуры сильнее всего ощутят жители востока, где ночная температура снизится до -11 градусов.

Похолодание продлится до конца недели, а по предварительным прогнозам, с 10 февраля в Украину придет очередное потепление.