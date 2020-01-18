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У Києві завтра обмежать рух Столичним шосе

Новини » Суспільство     18.01.2020 - 22:24
У Києві завтра обмежать рух Столичним шосе
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На шосе будуть вестися протиаварійні роботи

У Києві завтра, 19 січня, частково обмежать рух автомобільного транспорту на Столичному шосе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, у неділю з 9 ранку до 20:00 буде обмежено рух автомобільного транспорту на мосту через річку Либідь на Столичному шосе. На ділянці будуть проводитися протиаварійні роботи на асфальтовому покриттю. Роботи вестимуться у напрямку "Корчуватого".

"Роботи триватимуть у неділю, 19 січня, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух частково обмежено", - зазначили в КМДА.

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Нагадаємо, раніше в Управлінні державної охорони попередили водіїв про можливі обмеження дорожнього руху на окремих ділянках Бориспільського шосе і в районі аеропорту "Бориспіль" завтра, 19 січня. Обмеження руху пов'язані з траурними заходами у зв'язку з катастрофою українського літака в Ірані.

Також РБК-Україна писало, що у Києві після новорічних свят відновили автомобільний рух в районі Софіївської площі. Володимирський проїзд був повністю відкритий для проїзду автотранспорту.

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