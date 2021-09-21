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У Києві завтра можуть обмежити роботу метро через футбольний матч: список станцій

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Київ, Вівторок 21 вересня 2021 16:48
У Києві завтра можуть обмежити роботу метро через футбольний матч: список станцій Фото: у Києві завтра можуть обмежити роботу метро через футбольний матч (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві 22 вересня можуть обмежити роботу низки станцій метро. Зміни у роботі пов’язані з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу Динамо-Шахтар.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".

Перед початком матчу у Києві можуть закрити станцію "Олімпійська" на вхід.

Після завершення гри можливе закриття входу на станції: "Палац спорту", "Олімпійська" й "Площа Льва Толстого".

Зазначається, що відповідне рішення прийнято для забезпечення безпеки жителів й запобігання масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

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