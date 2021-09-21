У Києві завтра можуть обмежити роботу метро через футбольний матч: список станцій
Фото: у Києві завтра можуть обмежити роботу метро через футбольний матч (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
У Києві 22 вересня можуть обмежити роботу низки станцій метро. Зміни у роботі пов’язані з проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу Динамо-Шахтар.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".
Перед початком матчу у Києві можуть закрити станцію "Олімпійська" на вхід.
Після завершення гри можливе закриття входу на станції: "Палац спорту", "Олімпійська" й "Площа Льва Толстого".
Зазначається, що відповідне рішення прийнято для забезпечення безпеки жителів й запобігання масового скупчення пасажирів на платформах станцій.